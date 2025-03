Rimini. 50 anni dell’ospedale Infermi. L’assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, Kristian Gianfreda, alla cerimonia: “siamo un territorio apripista nel campo socio sanitario”

Quest’anno l’Ospedale Infermi di Rimini ha compiuto 50 anni, una ricorrenza celebrata domenica 1° dicembre al Teatro Galli di Rimini con una cerimonia istituzionale che ha visto l’intervento di chiusura affidato all’assessore alle politiche per la salute del comune di Rimini, nonché presidente del distretto sociosanitario di Rimini Nord, Kristian Gianfreda:

“Rimini ha dimostrato ancora una volta di essere un territorio che si assume la responsabilità di prendersi cura di sé stesso senza delegare a scatola chiusa allo Stato e alla Regione. Lo ha fatto e lo sta facendo mediante un lavoro di squadra tra l’amministrazione e l’azienda Usl volto a definire in sinergia – e quindi con uno sguardo plurale – il futuro della sanità locale dopo il drammatico impatto della pandemia.

Dopo il Covid, senza tergiversare, abbiamo cominciato da subito a provare migliorare le cose e ripensare l’assetto classico, di fronte a una situazione complessa, caratterizzata da problemi cronici come l’aumento dell’età media dei pazienti e delle malattie croniche, il sovraffollamento dei pronto soccorso e la carenza di personale medico infermieristico e sanitario negli ospedali.

Abbiamo così seguito le linee del DM77, il quale rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale, ma siamo stati, per così dire, ‘apripista’, sperimentando soluzioni innovative in pieno spirito romagnolo.

Uno dei frutti di questo approccio, che ha visto anche il protagonismo dell’università di Bologna e dell’Ausl, sono stati i Nodi territoriali, dei nuovi presidi di salute che rientrano nel nostro processo di riorganizzazione del modello sanitario riminese in chiave territoriale, preventiva, integrata e diffusa. In particolare, oltre a quello già in fase di sperimentazione nell’area di Miramare, si prevede l’attivazione, nel comune di Rimini, di un totale di 12 Nodi, nei quali professionisti di diversi ambiti – sanitario, sociale ed educativo – collaboreranno per offrire un’assistenza mirata e continuativa alla cittadinanza e alle persone più fragili, con il supporto dei medici di base per i casi più complessi.

Questa novità assoluta in campo socio sanitario è appunto il prodotto di un cambio di paradigma: un metodo di lavoro sinergico, che vede la cooperazione di diversi attori per il raggiungimento di un obiettivo comune, mettendo da parte gli interessi particolari. Si tratta di una vera innovazione in ambito sanitario, che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, professionisti, università, associazioni e terzo settore possa produrre soluzioni efficaci anche per problemi di portata nazionale. Questo a cominciare dalla consapevolezza che solo attraverso il gioco di squadra è possibile affrontare sfide strutturali con risposte altrettanto solide. E di questo ringrazio il lavoro di tutto l’ufficio di piano e del direttore del distretto socio-sanitario”.

