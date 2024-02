Per consentire lavori di manutenzione delle barriere fonoassorbenti, sulla A14 Bologna-Taranto, è prevista la chiusura della stazione di Rimini sud dalle 22 di lunedì 26 alle 6 di martedì 27 febbraio, in entrata in entrambe le direzioni verso Ancona/Bologna. Per evitare inconvenienti si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione o di Rimini nord come alternative.