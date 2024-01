Rimini. Abusi e violenze dal suo ex anche in gravidanza. Chiesta condanna fino a 12 anni per il partner violento

Spaventata e in lacrime una donna dinanzi al Tribunale collegiale di Rimini ha fornito una testimonianza dettagliata sugli abusi subiti dal suo ex partner. Questa testimonianza potrebbe essere fondamentale per l’accusa rappresentata dal procuratore Luca Bertuzzi, che ha chiesto una condanna fino a 12 anni di reclusione per l’uomo. L’udienza si è svolta oggi a Rimini ed è stata considerata di grande importanza.

L’uomo, un 44enne originario di Foggia, è in carcere da maggio dopo che il suo arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Manuel Bianchi. Durante l’udienza è emerso che l’uomo avrebbe maltrattato la sua ex compagna anche durante la gravidanza e in presenza della loro figlia minore. La Procura ha presentato prove fotografiche e video delle aggressioni, compresa l’ultima che si è verificata in pieno giorno e in pubblico. L’uomo, che ha precedenti per uso di droga, avrebbe cercato di giustificare il suo comportamento affermando che i rapporti con la moglie si erano deteriorati a causa della gestione della figlia. L’uomo è difeso dall’avvocato Piero Ippoliti.