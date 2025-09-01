Rimini, Acli e Centro Zavatta: commosso ricordo di Maurizio Bartolucci

“Sabato 30 scorso ci ha lasciato Maurizio Bartolucci”, già presidente delle Acli riminesi, cavaliere del lavoro, psicologo, giudice onorario, personaggio noto alla cittadinanza e stimatissimo da quanti lo conobbero.

“La Presidenza delle ACLI riminesi, il Centro Zavatta e il movimento tutto partecipano con commozione al dolore per la scomparsa di Maurizio, grande amico e compagno di cammino. Il suo apporto, sempre acuto e ricco di discernimento, ha accompagnato gli anni dello sviluppo della nostra associazione, vissuti da lui con profonda partecipazione e responsabilità nella costruzione della nostra esperienza comune”.

“Ci lascia una grande eredità di valori e di impegno, e preghiamo che il suo esempio possa continuare a guidarci anche per il futuro”.

“Grazie Maurizio, ci mancherai tantissimo”.

Il funerale avrà luogo oggi – ricordano Acli e Centro Zavatta – alle ore 15.30 partendo dall’Ospedale di Santarcangelo per la chiesa Collegiata. Santa Messa alle ore 16.