Rimini. Addio a Riccardo Guidi: Un pilastro del Pietracuta Calcio

Riccardo Guidi, ex calciatore e dirigente del Pietracuta Calcio, è venuto a mancare mercoledì 29 gennaio all’età di 73 anni. La sua carriera con il club rossoblù è iniziata nel 1980, anno in cui la squadra è stata fondata. Guidi ha ricoperto diversi ruoli all’interno della società, con una particolare vocazione per la gestione come segretario.

Tra i suoi principali contributi, si ricorda il fondamentale supporto durante il passaggio del Pietracuta dal campionato marchigiano a quello romagnolo, avvenuto nell’estate del 2003. La sua avventura con il club si è interrotta nel 2012 a causa di problemi di salute, ma il suo operato è rimasto impresso nella memoria di molti.

Affettuosamente soprannominato “Libo”, Guidi era noto per la sua simpatia e il suo spirito vivace. Suo il ricordo di un grande appassionato di sport, che amava alternare il tennis e il fumo con maestria. La società Pietracuta ha condiviso un messaggio commemorativo sulla propria pagina Facebook, esprimendo quanto fosse amato e rispettato.

I funerali si svolgeranno venerdì 31 gennaio presso la chiesa di Pietracuta alle 14.30.