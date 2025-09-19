Rimini aderisce alla Giornata Nazionale SLA

Il Comune di Rimini aderisce alla Giornata Nazionale dedicata alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, partecipando alla campagna nazionale “Coloriamo l’Italia di verde”.

Ieri dal tramonto Castel Sismondo si è illuminato di verde per diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle persone con SLA e alle loro famiglie.

L’iniziativa, che coinvolge numerose amministrazioni comunali in tutta Italia, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su una grave malattia degenerativa che colpisce attualmente circa 6.000 persone nel nostro Paese. Il verde, colore simbolo dell’iniziativa nazionale, ha illuminato le antiche mura del Castello, trasformando il monumento in un messaggio di speranza e vicinanza, un gesto simbolico ma significativo per richiamare l’attenzione su una patologia che necessita di ricerca e sostegno.

Comune di Rimini