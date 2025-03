Mario di Spirito ha affittato un terreno agricolo nel 2019, che è stato successivamente occupato da roulotte e una casetta di legno non autorizzate. Nonostante le numerose lettere e diffide inviate al Comune, la situazione non è stata risolta. Di Spirito ha anche visto rimuovere un piazzale che aveva costruito senza autorizzazione. Nonostante ciò, continua a segnalare gli abusi e non ha più fiducia nelle istituzioni. Non riceve più l’affitto per il terreno.