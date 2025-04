Rimini. Aggredì e derubò il fratello del sindaco: arrestato giovane africano già coinvolto in un’altra rapina

Il fratello del sindaco di Rimini, Karim Sadegholvaad, è stato aggredito e rapinato da un africano nel sottopasso pedonale di viale Madrid a Rivazzurra lo scorso 26 gennaio. Il malvivente lo ha seguito dal Metromare e lo ha colpito con violenza alle spalle, rubandogli circa 50 euro in contanti. Dopo un mese di indagini, il maliano è stato identificato grazie alle telecamere e è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare. Durante l’interrogatorio ha respinto le accuse. In passato era già stato coinvolto in un’altra rapina a Miramare. Attualmente è detenuto ai Casetti.