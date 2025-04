Rimini. Aggredisce un uomo, gli strappa la borsa e si dà alla fuga: arrestato dalla Polizia di Stato

Durante la notte del 17.06.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo è stato indagato in stato di libertà, anche, per il reato di ricettazione.

Nello specifico, alle ore 02:30 circa, la Sala Operativa inviava un equipaggio della volante in zona Celle, ove un uomo segnalava di essere stato rapinato.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, individuavano la vittima che riferiva di essere stata privata con violenza della sua borsa da un ragazzo, del quale forniva una dettagliata descrizione. La vittima sosteneva che, mentre era in attesa di un suo amico al distributore di carburante, gli si avvicinava un ragazzo che cercava di intrattenere un discorso. Durante il dialogo, improvvisamente il ragazzo, lo afferrava per il collo e, per non attirare l’attenzione, lo trascinava in una zona buia del distributore. La vittima, spaventata, iniziava ad urlare cercando di liberarsi. Dopo una breve colluttazione, il ragazzo gli strappava dalle mani la borsa e scappava.

I poliziotti, alla ricerca del segnalato, scorgevano poco distante dal luogo ove era accaduto il fatto, un soggetto che cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Mentre si dirigevano verso il soggetto, che corrispondeva appieno alla descrizione prima riportata dalla vittima, questi alla loro vista si dava alla fuga, cercando di dirigersi verso il canale non illuminato del Fiume Marecchia. Dopo un breve inseguimento, gli operatori fermavano l’uomo che, nel tentativo di divincolarsi, sferrava calci e pugni all’indirizzo degli agenti, che tuttavia lo assicuravano, riportando comunque delle lesioni personali. Il fermato veniva trovato in possesso della refurtiva del richiedente, nonché una carta di credito provento di furto.

In seguito ai fatti accaduti, il giovane veniva tratto in arresto e accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato