Rimini. Aggressione con un coccio di bottiglia per gelosia: condanne per due uomini

Due uomini sono stati condannati per l’aggressione di un 39enne avvenuta a Rimini il 6 gennaio 2024, al termine di una lite scaturita da motivi di gelosia. Il tribunale ha inflitto una pena di 3 anni e 4 mesi al 42enne riminese e di 2 anni e 2 mesi al 36enne sammarinese. Entrambi sono stati anche obbligati a risarcire la vittima con 15mila euro, oltre a coprire le spese legali, come stabilito dal giudice dell’udienza preliminare Vinicio Cantarini.

La vittima, assistita dall’avvocato Luca Greco, ha subito una grave ferita alla testa, che ha comportato una lesione dell’arteria temporale e diverse fratture. La lite è iniziata in auto, quando il 39enne ha sollevato sospetti su un’attrazione tra la sua compagna e il 42enne. La discussione si è quindi spostata in strada, dove il 42enne ha colpito la vittima con un coccio di bottiglia, mentre il 36enne tratteneva la donna per impedirle di intervenire. Entrambi gli aggressori sono stati arrestati poco dopo l’incidente grazie all’intervento della polizia, su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani.