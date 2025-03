Rimini. Aggressione in zona stazione: ciclista ferito, soccorso da un ristoratore

Venerdì sera a Rimini, un ciclista è stato aggredito da cinque uomini dopo aver suonato il campanello della sua bicicletta sulla ciclabile vicino alla stazione. Il ristoratore Riccardo Bianchini e il suo staff, udendo le grida del ciclista, sono intervenuti prontamente mettendo in fuga gli aggressori. Il ciclista ha riportato una ferita al capo e contusioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti. Il Gruppo dei Giovani Musulmani di Rimini ha condannato l’aggressione e ha espresso solidarietà al ciclista, ringraziando il ristoratore e le forze dell’ordine per il loro intervento. L’associazione chiede nuovi spazi di aggregazione giovanile per contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile nella zona della stazione e nel quartiere di Borgo Marina, abitato da giovani stranieri e di seconda generazione.