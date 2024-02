Agricoltore rinviato a giudizio per minacce aggravate nei confronti di un ristoratore della Valconca per aver ospitato dei cacciatori. Il processo si è concluso con una richiesta di proscioglimento da parte della pubblica accusa, ritenendo il reato di lieve entità. Il giudice ha esentato l’imputato dalle spese processuali e dal risarcimento dei danni. Il caso si sposterà ora in sede civile, con il ristoratore intenzionato a richiedere un risarcimento assistito dall’avvocato Paolo Ghiselli.