Rimini. Al via a metà gennaio l’intervento del sottopasso di viale Principe Amedeo

I lavori per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile del sottopasso Grattacielo a Rimini inizieranno a metà gennaio. La chiusura al traffico di un tratto di via Monfalcone sarà prevista a partire dal 15 gennaio, mentre l’utilizzo del marciapiede e di parte della corsia stradale di viale Rodi sarà inibito a partire dal 29 gennaio. Il sottopasso verrà chiuso per consentire le lavorazioni su entrambi i fronti durante i lavori, ma si prevede una temporanea riapertura in estate per consentire il passaggio delle persone. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2024. Parallelamente, continuano i lavori per il prolungamento del sottopasso centrale della stazione di Rimini. Le attività di scavo sono state completate e si prevede l’intervento di una ditta specializzata per il taglio del setto murario che divide il sottopasso esistente da quello in fase di realizzazione. Si stanno anche realizzando le strutture delle rampe ciclopedonali e delle scalinate di accesso al sottopasso lato mare. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2024.