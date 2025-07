Rimini, al via giovedì 17 luglio all’Area Eventi Settebello gli incontri culturali del Circolo Ermeneutico

Prenderanno il via giovedì 17 luglio presso l’Area Eventi Settebello a7b, in via Roma 70 a Rimini, gli Incontri del Circolo Ermeneutico, una nuova rassegna culturale dedicata al pensiero critico e alla riflessione sulle scienze umane. L’iniziativa, promossa da un gruppo di professionisti – tra cui filosofi, psicologi, scrittori e artisti – mira a creare uno spazio aperto al confronto e al dialogo con la cittadinanza.

Gli incontri, tutti a ingresso libero, si snoderanno fino al 1° agosto e vedranno la partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui Nadia Urbinati, Lorenza Ghinelli, Lidio Lotti, Leonardo Montecchi, in un ricco programma tra filosofia, letteratura, psicologia e arte.

L’esordio è previsto per giovedì 17 luglio alle ore 18.45 con Lorenza Ghinelli, scrittrice e sceneggiatrice, che proporrà una lezione aperta intitolata “Magma, il nucleo incandescente delle storie”.

Il giorno seguente, venerdì 18 luglio alle 18.45, spazio alla psicologia con un appuntamento della rassegna parallela Il Giardino Interiore. Psicologia in dialogo. Verrà presentato il libro La silenziosa attesa. Ricerche e pratiche su altre realtà e altri stati di coscienza (ed. Sensibili alle foglie), con gli interventi dello psichiatra e psicoterapeuta Leonardo Montecchi e della psicologa e psicoterapeuta Annalisa Valeri. A introdurre l’incontro sarà lo psicologo Donato Piegari.

Gli appuntamenti proseguiranno martedì 29 luglio con la presentazione del libro Berretti Rossi di Lidio Lotti, accompagnata da letture a cura di Giuseppe e Marcello Lotti e interventi musicali al pianoforte con Donatella e Annalisa Lotti. A introdurre l’evento sarà Pierantonio Volpini.

La chiusura della rassegna è in programma per venerdì 1° agosto, con un nuovo incontro de Il Giardino Interiore, dedicato a un tema stimolante: Ipocrisia. Vizio o virtù?. A discuterne saranno Nadia Urbinati, politologa e docente alla Columbia University, e lo psicologo Donato Piegari.

Con questa iniziativa, il Circolo Ermeneutico si propone di offrire alla città momenti di condivisione culturale e di approfondimento interdisciplinare, rafforzando il dialogo tra il sapere e la comunità.