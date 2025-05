Rimini. Al via i lavori di pulitura e valorizzazione del Ponte di Tiberio e la progettazione per un nuovo impianto d’illuminazione

Il 2024 vedrà importanti opere di pulizia e riqualificazione per il Ponte di Tiberio, al fine di renderlo più suggestivo anche di notte. Questi lavori fanno parte di un programma più ampio per rivalutare i siti culturali più importanti della città. Questa riqualificazione prevede anche l’installazione di un nuovo impianto illuminotecnico a LED, che esalterà i pregi architettonici del ponte.

La società “Light Company” di Firenze, specializzata in illuminazione, si occuperà della progettazione del nuovo sistema. Il progetto prevede un’illuminazione omogenea che sostituirà gli impianti già presenti. La luce sarà studiata per emulare il percorso diurno della luce naturale, con tonalità bianche che seguono l’inclinazione delle ombre. Questo effetto luminoso si ripeterà più volte durante la notte, con una luce più calda sul lato del tramonto e una luce più fredda e tenue sul lato del mare. L’utilizzo di LED contribuirà a valorizzare il ponte, ridurre i consumi energetici e garantire un risparmio energetico.

Entrambi i progetti, dato il valore culturale del ponte, saranno sottoposti all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni, il progetto per l’illuminazione sarà inserito in un’apposita gara per la sua realizzazione.

L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, sottolinea che questi progetti sono parte del percorso per valorizzare il monumento, che rappresenta la storia e l’icona di Rimini. L’obiettivo è quello di esaltare i pregi architettonici del ponte, costruito nel periodo dell’impero romano, e di continuare nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Questi interventi si uniscono alla chiusura del traffico veicolare sul ponte, riservandolo ai pedoni, e alla creazione di una piazza sull’acqua che ha trasformato l’area in un luogo di aggregazione e incontro per la comunità.