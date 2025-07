Rimini. Al via i lavori di restauro e valorizzazione del foyer del Teatro Galli

Il Teatro Amintore Galli, elegante esempio di architettura ottocentesca firmato da Luigi Poletti, si prepara a un intervento di restauro finalizzato a preservarne il valore storico e a migliorarne l’accoglienza, con particolare attenzione al foyer, cuore centrale del teatro.

I lavori, affidati a una ditta specializzata, riguardano diverse superfici e dettagli architettonici: le pareti saranno sottoposte a puliture e ritocchi pittorici, con interventi specifici sulle decorazioni a grisaille, gli intonaci verranno consolidati dove necessario, mentre il colonnato sarà oggetto di operazioni di manutenzione e ripresa. Anche il controsoffitto in camera canna sarà rinforzato, con un miglioramento del collegamento strutturale con le travi superiori in legno. I lacunari saranno puliti e restaurati in base al loro stato di conservazione, così come gli stucchi in gesso.

Una volta completati gli interventi principali, si procederà con rifiniture e ritocchi finali per restituire unità e armonia all’insieme. Tutti i lavori sono stati regolarmente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Il valore complessivo dell’intervento è di circa 146 mila euro, finanziati dal Comune di Rimini nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria degli edifici culturali. La conclusione è prevista per il mese di novembre.

Comune di Rimini