Rimini. Al via i lavori di riqualificazione del capanno da pesca sulla sponda destra del deviatore Marecchia

Partiranno lunedì 26 maggio i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza del capanno da pesca situato sulla sponda destra del deviatore Marecchia, nell’ambito del progetto “Rimini Blue Lab”. L’intervento, che si protrarrà fino a novembre, comporterà modifiche temporanee alla circolazione sulla pista ciclabile, in corrispondenza del tratto prospiciente il fabbricato, dove sarà consentito esclusivamente il passaggio pedonale, con corridoi di almeno un metro di larghezza. L’accesso al cantiere avverrà dalla pista ciclabile all’incrocio con via Coletti e sarà costantemente presidiato da movieri, per garantire la sicurezza degli utenti durante tutte le fasi operative.

Come noto il progetto, finanziato in gran parte con risorse della Regione Emilia-Romagna tramite il Programma Regionale FESR 2021–2027, prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo, con adeguamento sismico dell’immobile. Il costo totale dell’opera ammonta a 225mila euro, di cui 180 mila coperti da fondi europei (Obiettivo Specifico 5.1 – Azione 5.1.1, ATUSS – Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile).