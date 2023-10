Rimini. Al via i lavori notturni per i nuovi attraversamenti pedonali, rialzati e illuminati per la viabilità della rotatoria “Bigno”

Dopo l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Flaminia – dalla nuova rotatoria “Bigno” a Viale Tripoli e sulla Circonvallazione Meridionale, da via della Fiera alla nuova rotatoria “Bigno” e lo spostamento, leggermente in direzione monte, della piccola rotonda presente davanti alla pizzeria “Biagio” – ieri notte è iniziata la fase conclusiva dell’intervento, con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Una fase che include anche la posa dei corpi di illuminazione in corrispondenza dei nuovi attraversamenti e un impianto di videosorveglianza di nuova tecnologia in corrispondenza della rotatoria “Bigno”.

Interventi che si concentreranno nelle ore notturne, per limitare al massimo i disagi alla viabilità, e che comporteranno miglioramenti alle condizioni di sicurezza sia dei pedoni che dei veicoli. Nel primo caso si andranno a mettere in sicurezza tre attraversamenti pedonali già esistenti nelle adiacenze delle intersezioni interessate. I primi due sono quelli presenti su via Tripoli, in prossimità della rotatoria con la via Flaminia / Via XX Settembre, e quello su via Flaminia nelle adiacenze della stessa intersezione. In questi due interventi in particolare è prevista la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati con dosso e dotati di illuminazione di sicurezza. L’altro attraversamento pedonale che sarà messo in sicurezza è quello presente sulla via Circonvallazione Meridionale, all’incrocio con via della Fiera.

Gli ultimi interventi, in programma nel mese di ottobre, saranno l’illuminazione a led della piccola rotatoria recentemente realizzata davanti alla pizzeria Biagio, il potenziamento dell’illuminazione stradale sulla via Circonvallazione Meridionale, l’illuminazione dei nuovi attraversamenti pedonali e la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza in corrispondenza della rotatoria “Bigno”.

Anche in questi casi i lavori verranno eseguiti senza interrompere la circolazione stradale, se non per brevi momenti o piccoli tratti di strada in base all’avanzamento del cantiere stradale.

Comune di Rimini