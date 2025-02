Rimini. Al via i lavori per il nuovo collegamento di viale Porto Bardia a Torre Pedrera

Torre Pedrera si prepara a un intervento sulla viabilità: dalla prossima settimana (lunedì 18 novembre) prenderanno il via i lavori per lo sfondamento e successiva estensione di viale Porto Bardia fino a viale Diredaua, creando un nuovo e strategico collegamento tra il mare e la ferrovia. Questo progetto, nato in collaborazione con i residenti per rispondere alle esigenze della zona, mira a migliorare la circolazione nell’area costiera, riducendo il traffico e semplificando gli spostamenti.

Il nuovo tratto di viale Porto Bardia sarà a due corsie. Sul lato sud-est, verrà realizzato un marciapiede largo 1,50 metri per garantire la sicurezza dei pedoni, mentre sul lato nord-ovest troverà spazio un percorso protetto, arricchito da quattro nuovi parcheggi per le auto. Per realizzare questo ampliamento, si procederà con scavi fino a 90 cm per la costruzione della nuova struttura stradale, completa di marciapiedi e parcheggi. Inoltre, saranno installati un moderno impianto di illuminazione pubblica e pozzetti per la raccolta delle acque piovane. Oltre al nuovo manto stradale e a questi interventi di miglioramento dell’infrastruttura, sarà garantito anche sistema di controllo per la Zona a Traffico Limitato, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e integrato nella rete esistente.

La durata prevista per il cantiere è di circa 92 giorni, con un investimento stimato di 160 mila euro.

Comune di Rimini