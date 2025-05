Rimini. Al via i Lavori propedeutici alla riqualificazione di Piazzale Carso

A partire da questa mattina sono iniziati i lavori propedeutici alla riqualificazione del Parco in piazzale Carso che mira a trasformare l’area in una nuova porta di accesso lato mare, tra la stazione e la marina. Un intervento propedeutico a quello di riqualificazione vero e proprio che prenderà il via al termine dei lavori ai sottoservizi che hanno preso il via oggi, volti a risolvere alcune interferenze relative alla fognatura pubblica nel parco, inclusi interventi puntuali alle caditoie e la costruzione di una nuova linea fognaria in corrispondenza della futura strada prevista nel progetto di riqualificazione. Durante questa fase preliminare dei lavori, la circolazione in piazzale Carso sarà modificata con un senso unico da via Trieste in direzione viale Principe Amedeo, per circa 15 giorni.

I lavori dei sottoservizi si concluderanno agli inizi di giugno, successivamente partiranno i lavori di riqualificazione del Parco in piazzale Carso, il cui progetto esecutivo è attualmente in fase di approvazione e affidamento, il costo complessivo del progetto di riqualificazione di piazzale Carso prevede una spesa di 250 mila euro. Si prevede che l’intero progetto si concluda entro fine luglio, in tempo per l’apertura del prolungamento del sottopasso pedonale della stazione centrale di Rimini con la creazione della nuova uscita lato mare nell’ambito del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Prosegue parallelamente il cantiere di RFI che ad oggi ha visti completati i lavori relativi alla pensilina di accesso al sottopasso lato mare e il fabbricato di servizio che interrompe la facciata in vetro sotto la pensilina. Sono stati avviati il montaggio degli infissi e delle vetrate del nuovo padiglione di uscita del sottopasso lato mare ed è in corso il completamento degli impianti di illuminazione, di videosorveglianza e del controsoffitto. Proseguono anche le attività per la realizzazione del parcheggio ‘Kiss&Ride’.

“E’ l’inizio di un’opera molto attesa dalla città e dai nostri ospiti, un lavoro che procede in parallelo e va ad integrarsi con il cantiere di RFI che avanza in base a quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto con Rete ferroviaria italiana – commenta l’assessore alla mobilità e lavori pubblici, Mattia Morolli -. Presto Rimini avrà una nuova porta di accesso lato mare che ricucirà una frattura ‘storica’ della città, mettendo in connessione la marina con il centro attraverso un nuovo asse di collegamento più funzionale per i riminesi e per i viaggiatori. Nuove funzioni e nuova luce per un’area che cambierà le abitudini dei ‘city user’ e che si integra con il lavoro di rigenerazione che l’Amministrazione sta portando avanti sul Parco del mare”.

Comune di Rimini