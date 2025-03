Rimini. Al via il percorso formativo online sul turismo accessibile rivolto agli operatori del turismo

Parte il 20 febbraio, il percorso formativo online previsto nell’ambito del progetto regionale per il turismo accessibile In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me.

Si tratta di una serie di webinar che hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore turistico circa i bisogni dei turisti con disabilità o altre condizioni che richiedono attenzioni particolari (allergie alimentari, avanzato stato di gravidanza, neonati), migliorando la capacità di accoglienza da parte del Settore.

I temi affrontati spaziano dalle opportunità offerte da questo mercato agli strumenti a disposizione per accedervi, dagli approfondimenti sui vari tipi di disabilità alle buone pratiche cui ci si può ispirare.

Ogni webinar prevede una sessione Q&A finale, durante la quale i partecipanti potranno interagire con il relatore, fare domande e ricevere risposte in diretta.

Il primo appuntamento formativo sarà incentrato sul questionario per la rilevazione delle informazioni relative alle caratteristiche delle strutture e dei servizi turistici, strumento utilizzato dal Progetto per semplificare il reperimento di informazioni utili per i turisti con bisogni particolari e per promuovere l’offerta turistica già esistente sul territorio per questa tipologia di clientela.

Il percorso formativo proposto non intende soltanto trasferire informazioni e conoscenze ma agire sulla visione e sull’approccio al cliente, mettendo l’operatore nella condizione di utilizzare al meglio sia gli strumenti di cui dispone che quelli che verranno proposti. Il fine ultimo è quello di permettere agli imprenditori della filiera turistica di individuare e realizzare soluzioni efficaci per tutti i clienti, consentendo loro di cogliere le enormi opportunità offerte da questo segmento di mercato.

Le registrazioni dei webinar saranno poi disponibili sul canale YouTube della Regione Emilia-Romagna.

Fino al mese di luglio 2024 il Progetto offre anche la possibilità di ricevere delle consulenze gratuite per migliorare le proprie performance in termini di accessibilità e inclusività. Per richiederle basta scrivere all’indirizzo e-mail consulenze@criba-er.it

L’obiettivo è duplice: agevolare i turisti con bisogni particolari nello scegliere la propria vacanza e valorizzare l’offerta turistica del territorio in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Un’occasione da non perdere per le imprese turistiche e non solo.

Il percorso formativo rientra nell’ambito del progetto regionale per il turismo accessibile In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me, al quale il comune di Rimini partecipa con il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’.

Comune di Rimini