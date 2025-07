Rimini, al via la Marecchia Sailing Cup tra regate, arte e musica: dal 29 luglio al 2 agosto un festival tra creatività e agonismo

La Marecchia Sailing Cup torna con una nuova edizione che promette di unire spirito agonistico, arte, musica e cultura in un evento diffuso dal 29 luglio al 2 agosto 2025. Più che una semplice regata, quest’anno la manifestazione si trasforma in un vero e proprio festival della creatività urbana, con attività che spaziano dalla costruzione di barche all’artigianato artistico, fino ai concerti e alla festa conclusiva.

La regata vera e propria è in programma per sabato 2 agosto alle ore 15.00, ma il calendario degli eventi parte già il 29 luglio con l’apertura ufficiale del Villaggio della Marecchia Sailing Cup, in via Sinistra del porto n.164. Un luogo di incontro e partecipazione, pensato come spazio di rigenerazione urbana, dove concorrenti e curiosi potranno vivere giornate all’insegna dell’inventiva e della collaborazione.

Barche fai-da-te e laboratori creativi

Chi prenderà parte alla regata potrà costruire la propria barca direttamente nel Villaggio: saranno messi a disposizione materiali e spazi appositi, insieme a due capocantieri per supervisionare i lavori. “L’associazione non è responsabile di eventuali spionaggi industriali”, precisano con ironia gli organizzatori. Inoltre, sarà possibile apprendere tecniche di costruzione della barca Optimist con Gara Brojanigo, in un laboratorio che si svolgerà ogni pomeriggio dal 29 luglio al 1 agosto, dalle 15.00 alle 19.00.

Contemporaneamente, dalle 16.00 alle 19.00, chi desidera unire manualità e tradizione potrà partecipare a un laboratorio di creazione di una vela comunitaria, utilizzando materiali riciclati in un’ottica transfemminista. Sia la barca Optimist sia la vela salperanno insieme durante la regata del 2 agosto, un progetto sostenuto dal Cantiere Navale Carlini di Rimini.

Laboratori tra sole, disegno e serigrafia

Il 30 luglio, dalle 18.00 in poi, sarà protagonista il laboratorio dei forni solari a cura di Matteo Muccioli: per partecipare bastano 5 euro e un ricevitore. Il 31 luglio, invece, si terrà il laboratorio di disegno libero condotto dal collettivo GattiniRandagi, dalle 18.00 alle 20.00, per “riappropriarsi della propria voce interiore”.

Tutti i pomeriggi sarà inoltre possibile cimentarsi con la serigrafia artigianale: basta portare con sé magliette o borse da personalizzare.

Musica, concerti e festa finale

Il Villaggio sarà anche un punto di ritrovo serale per gli amanti della musica live. Il 29 luglio alle ore 20.00 si esibiranno le band vincitrici del contest musicale indetto da ZamZam APS: I Tre all’Improvviso, BagnoMaria, Blitz, Spicy Knots, Variance. Il 30 luglio spazio alla jam session libera aperta a tutti. Il 1 agosto grande attesa per il concerto pre-regata con Five Sides, Alternative Station e Scarlatti.

Il 2 agosto, dopo l’arrivo dei partecipanti sui lidi di Rivabella, il festival si chiuderà con la festa finale: sul palco si alterneranno Vogo Beat, Le Endrigo, Tacobellas, accompagnati da sessioni di beatbox, e i djset di Muna e Francis P, che animeranno la notte fino a tarda ora.

Durante tutti i giorni del festival saranno attivi gli stand food & drink dalle 17.00 in avanti, con birra, vino e cassoni locali. Sarà inoltre possibile acquistare il merchandising ufficiale MSC, comprese le magliette in edizione limitata.

Le iscrizioni alla regata sono aperte fino al 31 luglio. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a marecchia.sailing.cup@gmail.com.