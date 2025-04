Rimini. Al via la prossima settimana i lavori per il parcheggio temporaneo all’ex Colonia Murri

In corso le opere di allestimento dell’area di sosta per motorini in via Cirene.

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio nell’area delle pertinenze dell’ex colonia Murri. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, discusso questa mattina dalla Giunta comunale, sarà dunque possibile avviare i lavori per la sistemazione dell’area cortilizia dell’ex Colonia di Bellariva destinata a diventare un’ampia zona di sosta con 61 posti auto e 244 posti per ciclomotori per un totale complessivo di 305 posteggi. L’intervento sarà completato nell’arco di pochi giorni e si stima possa essere a disposizione della cittadinanza e dei visitatori entro la metà del mese di luglio.

L’intervento sarà realizzato nel rispetto del vincolo della tutela paesaggistica che insiste nelle aree di pertinenza della colonia e garantendo un’attuazione rispettosa dell’ambiente circostante, adottando scelte ecosostenibili, sia rispetto ai materiali e alle tecnologie impiegate nella costruzione, sia per la collocazione dei posti auto che terrà conto della presenza di diversi pini marittimi e degli opportuni accorgimenti agronomici. L’area è oggetto di un contratto di locazione quadriennale sottoscritto dal Comune con il curatore fallimentare dell’ex colonia per l’utilizzo a parcheggio solo nel periodo estivo, dando così una funzione all’area nell’attesa che si definisca il percorso di riqualificazione dell’area della colonia Murri. Per le auto la sosta sarà a pagamento, con le tariffe in linea con quelle attualmente in vigore nel settore mare della città.

Sono in fase avanzata i lavori per l’area sosta temporanea destinata ai motocicli in Viale Cirene, realizzato per accompagnare il cantiere del nuovo parcheggio interrato Tripoli in corso di realizzazione. Su uno spazio di circa mille metri quadrati saranno messi a disposizione nei prossimi giorni circa duecento posti, per un parcheggio dotato di pubblica illuminazione provvisoria e impianto di videosorveglianza. A questi stalli si aggiungono quelli ricavati dalla riperimetrazione dell’area del cantiere del parcheggio di piazza Marvelli, che ha permesso di implementare la dotazione di alcune decine di posti.

Nell’area di Rimini sud sono inoltre operativi tutti i parcheggi già in funzione lo scorso anno: nella zona più centrale sono a disposizione a mare della ferrovia il parcheggio Fellini e il Medaglie d’oro, a ridosso di piazzale Kennedy; mentre a monte i tre in zona stazione (Settebello, Metropark, Clementini). Verso sud il parcheggio Chiabrera e l’area vicino al parco Pertini a Rivazzurra.

Da domani torna inoltre in funzione il trenino per il mare, che nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto effettuerà il servizio gratuito di collegamento dalla zona monte alla spiaggia. Un servizio quest’anno riorganizzato alla luce dei lavori che interessano piazzale Marvelli: il percorso prevede la partenza dal parcheggio gratuito di via Giuliani, per poi toccare l’area di via Ugo Bassi e poi accompagnare i passeggeri su via Tripoli servendo la zona centrale della marina e poi lungo viale Regina Elena. Le corse sono in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 di sabato e di domenica nei mesi di luglio e agosto, ogni 30 minuti circa.

Operativo sette giorni su sette è invece lo Shuttlemare, il servizio di trasporto anch’esso gratuito che collega le aree a monte della ferrovia e i parcheggi scambiatori con la zona mare di Rimini sud, dal Porto Canale al Bagno 100. Per prenotare il servizio – fruibile anche dagli utenti in carrozzina – occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto. È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori presenti (Clementini, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).

Comune di Rimini