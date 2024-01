Rimini. Al via l’intervento per migliorare l’accessibilità del sottopasso di viale Principe Amedeo

A partire dalla prossima settimana partiranno i lavori di Rete Ferroviaria Italiana per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile del sottopasso Grattacielo, in viale Principe Amedeo a Rimini. Questo intervento mira a rendere più agevole il passaggio pedonale e ciclabile nel sottopasso Grattacielo.

A partire dal 17 gennaio, un breve tratto di via Monfalcone sarà chiuso al traffico, dall’intersezione con via Rodi/viale Principe Amedeo a via Calalzo. In questo tratto di strada chiusa sono presenti alcuni stalli di sosta che non saranno accessibili durante i lavori.

Dopo il Sigep, a partire dal 29 gennaio, sarà vietato l’utilizzo del marciapiede e di parte della corsia stradale di viale Rodi, che verrà ridotta in direzione mare. Tuttavia, la strada resterà percorribile in entrambe le direzioni. Saranno posizionate segnaletiche specifiche e la fermata dell’autobus su viale Rodi sarà spostata di circa trenta metri all’indietro.

Dalla seconda metà di febbraio, il sottopasso del Grattacielo sarà chiuso per consentire i lavori su entrambi i fronti, sia dalla parte della città che dal lato mare, dove sono già state avviate le operazioni di taglio della vegetazione per preparare le aree del cantiere. È prevista una riapertura temporanea durante l’estate, con modifiche per consentire il passaggio delle persone. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2024.

Nel frattempo, procedono anche i lavori per il prolungamento del sottopasso centrale della Stazione e per il nuovo accesso dal lato mare. Lo scavo della nuova porzione di sottopasso è stato completato, insieme alla realizzazione della soletta inferiore e dei muri laterali. Nell’inizio del 2024 è previsto un intervento per tagliare il setto murario che divide il sottopasso esistente da quello in fase di realizzazione.

Nello stesso periodo, continuano anche i lavori per la costruzione della nuova rampa ciclopedonale e delle scalinate di accesso al sottopasso dal lato mare. In primavera, inizieranno gli interventi per le strutture edili e impiantistiche all’interno del sottopasso e successivamente sarà realizzata la struttura metallica di copertura.

La conclusione di tutto il lavoro è prevista entro la fine del 2024.