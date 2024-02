Rimini. Al volante ubriaco e con patente sospesa: cerca di ingannare la Polizia Locale ma viene denunciato

Un giovane conducente di un veicolo è stato fermato dalla Polizia Locale di Rimini dopo aver ignorato l’alt della pattuglia e tentato di scambiare posto con il passeggero. Si è scoperto che la sua patente era sospesa per guida in stato d’ebbrezza e, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo. Gli agenti hanno quindi revocato la sua patente di guida e lo hanno denunciato penalmente. Durante i controlli notturni del fine settimana sono stati sanzionati anche altri conducenti e è stato denunciato a piede libero un giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti e un’arma.