Rimini. ALDI inaugura un nuovo negozio a Viserba: Crescita e sostenibilità in Emilia-Romagna

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, ha aperto un nuovo punto vendita a Viserba, in Via Amati angolo Via Marconi, giovedì 19 dicembre. Con questa apertura, la catena di supermercati raggiunge un totale di 30 negozi nella regione Emilia-Romagna, creando 13 nuovi posti di lavoro e portando a 494 il numero complessivo di collaboratori nell’area.

L’apertura di Viserba rappresenta un passo importante per ALDI in Italia, dove ora conta 196 negozi e un totale di 3.756 dipendenti. Il nuovo negozio si estende su una superficie di 974 metri quadrati e offre orari di apertura dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.

Particolarmente attento alla sostenibilità, il punto vendita è certificato in classe energetica A1 e dispone di un impianto fotovoltaico da 79,20 kWp. Inoltre, è dotato di una colonnina di ricarica per auto elettriche da 22 kW e offre 75 posti auto gratuiti coperti, inclusi spazi riservati per disabili e per donne in attesa o neogenitori.

Il negozio presenta una selezione di circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche, con una predominanza di prodotti italiani che rappresentano circa l’80% dell’assortimento.