Rimini, all’Arena Francesca nuovo appuntamento con SGR Live: domani 19 agosto in scena Sergio Casabianca e Le Gocce

Domani sera, martedì 19 agosto, alle 21:00, l’Arena Francesca da Rimini ospiterà un nuovo spettacolo della rassegna SGR Live, promossa dal Gruppo SGR con il patrocinio del Comune di Rimini.

Sul palco saliranno Sergio Casabianca e Le Gocce con lo spettacolo intitolato “Tutto è cominciato così!”, un tributo originale e atipico ai grandi nomi della musica italiana. La performance rende omaggio ai cantautori che hanno segnato la crescita artistica e personale di Casabianca, tra cui Renato Zero, Vasco Rossi, Zucchero Fornaciari, Lucio Dalla, Piero Pelù, Fabio Concato e Angelo Branduardi.

Oltre all’interpretazione dei brani più celebri, lo spettacolo proporrà imitazioni ironiche che hanno contribuito all’avvio della carriera di Casabianca sia sul fronte musicale che comico. Non mancheranno alcuni brani originali, scelti tra quelli più rappresentativi del percorso artistico dell’artista, insieme a nuovi inediti.

Durante tutte le serate di SGR Live, sarà presente anche un desk della Fondazione ISAL, per fornire informazioni sulle attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.