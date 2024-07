Rimini. Allerta meteo ‘gialla’ per vento e stato del mare

La protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo ‘gialla’ per vento per martedì 16 aprile nel territorio costiero che comprende anche il Comune di Rimini

Per la giornata di martedì 16 aprile sono previsti venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale centro-orientale da sudovest. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata ( 62-74 Km/h) da sud-ovest sulla collina centro-orientale e, dalla serata, da nord-est sul mare, sulla costa e sulla pianura orientale . Il mare al largo sarà da molto mosso ad agitato. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione, in condizioni di onda sotto costa che, nel tardo pomeriggio, potrebbe superare i 2 m.

Non si esclude infine la possibilità di locali brevi rovesci e/o temporali durante il pomeriggio-sera sul settore orientale.

Tutte le informazioni nel portale della Regione Emilia Romagna. https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/rimini/home