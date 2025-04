Rimini. Allerta truffa: messaggi ingannevoli su problemi socio-sanitari

Negli ultimi giorni, diversi cittadini hanno ricevuto SMS sospetti che li invitano a contattare un numero di telefono per ricevere comunicazioni urgenti relative a questioni “socio-sanitarie”. Alcuni messaggi contengono addirittura un tono di intimazione.

L’Azienda Usl, avvisata dalle segnalazioni, ha sottolineato che tali comunicazioni non provengono da loro e hanno specificato che non utilizzano servizi di questo tipo per contattare l’utenza. L’Ausl ha inoltre avvertito che le richieste di denaro non sono mai parte delle loro procedure.

Infine, i cittadini sono esortati a segnalare immediatamente questi messaggi fraudolenti alle autorità competenti.