Rimini. Ancora spaccate in tre attività commerciali di Viserba

Tre attività commerciali, due bar e una boutique di abbigliamento femminile, sono state colpite ieri a Viserba da tentativi di effrazione. I malviventi hanno utilizzato un tombino stradale per rompere le vetrine. La boutique Bottega Casalini e il Biarritz Caffè, entrambi situati in posizioni centrali, hanno subito significativi danni. Tuttavia, sembra che i ladri fossero interessati solo al denaro, ignorando gli articoli di valore. Un terzo tentativo di effrazione è avvenuto in un bar tabaccheria in un’altra zona di Viserba, con modalità simili. I proprietari delle attività hanno sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Viserba. Si sospetta che possa trattarsi dello stesso malvivente che ha colpito alcuni locali a Rimini durante il periodo natalizio.