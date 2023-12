Rimini. Ancora un incendio a Viserba: Indagini in corso per individuare i responsabili

Un nuovo episodio di incendio si è verificato recentemente a Viserba. Dopo gli incidenti natalizi che hanno colpito i residenti di Viserba Monte, un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 26 dicembre nelle aree esterne del Liceo Serpieri, situato nel centro studi. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti malviventi avrebbero prelevato dei sacchi dell’immondizia da cassonetti esterni e li avrebbero posizionati in due gruppi distinti a circa 3 metri di distanza l’uno dall’altro nel sottoscala che conduce a un seminterrato della scuola. Successivamente, hanno appiccato il fuoco ai due mucchi di sacchi. Fortunatamente, le fiamme di intensità contenuta non hanno arrecato danni strutturali alla scuola, ma hanno provocato solo danni alla parete a causa del fumo. I vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire verso le 18.30.

Al momento sono in corso le indagini per individuare i responsabili di questo episodio incendiario. Purtroppo, la zona non dispone di sistemi di videosorveglianza. Sono presenti sul luogo anche agenti di polizia che stanno contribuendo alle indagini.