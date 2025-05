Rimini. Andrea Gnassi: “Sulla Marecchiese è triplo zero”

Andrea Gnassi: “Sulla Marecchiese è triplo zero: nessuna nuova strada e zero euro previsti dal Governo sia sul 2025 che sul 2026 e 2027, solo la progettazione della messa in sicurezza affidata ad Anas. L’ennesima finta promessa elettorale del vice ministro Galeazzo Bignami”

“Triplo zero. Ma purtroppo non è una farina pregiata. E’ l’ennesima promessa rivelatasi a vuoto, cioè a zero, del vice ministro Galeazzo Bignam,i che annuncia opere e fa promesse in qualsiasi territorio dell’Emilia Romagna si trovi a passare. Soprattutto in campagna elettorale. Va a Forlì? Promette il rilancio di quel solo Aeroporto, perché il sindaco è di centro destra. Cosa destituita di ogni plausibile fondamento ovviamente, perché gli aerei non sono di destra o sinistra. Va sugli Appennini a Bologna? Promette la Nuova Bretella Reno-Setta (Nuova Porettana), che sbancherebbe l’Appennino fino all’autostrada di Casalecchio, costo oltre 1 miliardo di euro. Accadrà invece l’esatto contrario, cioè, come ha chiesto la Regione, viene incaricata ANAS dal Ministero non per la Nuova Bretella ma per progetti di riqualificazione e adeguamento dell’attuale As 64 Porettana. Esattamente come per la Marecchiese. Perché un conto è promettere per qualche applauso in assemblee e in un incontro, come successo negli ultimi tempi, unaltro sono i fatti e la realtà: quelli affermati dal suo stesso Ministero in tempo reale proprio per la Marecchiese. La tanto millantata spacciata, promessa e impossibile Nuova Marecchiese (come la Nuova Bretella Porettana) non esiste in alcun atto né tanto meno sarà mai finanziata con qualche miliardo. Guardando gli atti scritti per la Marecchiese, ecco appunto il triplo zero: zero euro sia per il 2025 che per il 2026 e per il 2027”. Il deputato del Partito Democratico, nonché ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi fa chiarezza con atti e numeri sulla Marecchiese, sui percorsi amministrativi compiuti e sullo stato dell’arte delle cose.

“L’unico impegno assunto riguarda la progettazionem che sarà affidata ad ANAS, ma la progettazione di cosa? Tenendo conto della nuova mappa del dissesto idrogeologico, dell’alveo fluviale del Marecchia, dell’assetto urbanistico, edilizio, paesaggistico, dei reali flussi e punte di traffico, ANAS avvierà una progettazione per individuare interventi puntuali sull’attuale Marecchiese. Non certo una Nuova Marecchiese. Ma la progettazione di un programma di ipotesi di interventi puntuali per adeguamento, messa in sicurezza, fluidificazione del traffico, tratti alternati per veicoli più lenti… Esattamente quanto proposto da Provincia, Regione e Comuni già nel protocollo del 26 febbraio 2021 e poi con le ipotesi tecniche dell’architetto Preger. Ecco la verità. Programmazione di interventi puntuali sì, Nuova fantomatica Marecchiese inesistente. Con lo stesso Ministero di Bignami che non la contempla neanche. Finiscono qui le promesse per raccogliere voti, magari in campagna elettorale” incalza Gnassi, aggiungendo: “Il PD ha sostenuto e sostiene da sempre una pianificazione che metta in sicurezza e decongestioni il traffico con puntuali e precisi interventi sull’arteria che da Rimini arriva in alta Valmarecchia. Progetti e fatti concreti, seri. Chi ha amministrato città, regioni, chi si confronta con i cittadini e amministra sa bene che le sparate perfino esilaranti da qualche miliardo per strade o altro servono solo per avere un applauso o il voto del momento, perché tanto non si realizzeranno mai”.

Quindi, in chiusura, una serie di richieste puntuali: “Per avere soluzioni vere, come Pd chiediamo al Governo, anziché annunciare strade irrealizzabili, che sia scritto nero sulla carta bianca degli atti anche che:

– Nella progettazione dell’ANAS debbano esserci tutti gli interventi che ci dovranno sulla Ss Sarsinate per qualificare migliorare e fluidificare il collegamento tra Valmarecchia ed E45

– Oltre ad indicare la progettazione si mettano cifre con euro per gli interventi puntuali sulle due strade con tempi precisi

– Interventi puntuali per decongestionare il tratto tra la Statale 16 e l’arrivo o inizio della Marecchiese. Perché se fluidifichi, alla convergenza delle due strade (statali) non si può avere un tappo.

A Bignami e a qualche esponente della destra diciamo che amministrare e governare è una cosa seria e non un palcoscenico per giornali e social con promesse elettorali. In Valmarecchia ci sono bellissimi mulini, ma non ci si infarina con la Triplo zero. Perché la verità è che gli euro che il Governo Meloni ha previsto per il prossimo triennio per la Marecchiese sono come detto triplo zero: 0 per 2025, 0 per 2026,0 per il 2027. E Si ritorna (guarda un po’!) alla progettazione di Anas per interventi puntuali chiesta da 3 anni da Provincia, Regione e Comuni. Quantomeno, bentornati in Valmarecchia e non su Marte!”.