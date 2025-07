Rimini. Anziano trovato senza vita a Cerasolo Ausa, si indaga su cause del decesso

Un episodio di morte improvvisa ha coinvolto un residente di Cerasolo Ausa, nel Riminese. Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti forzando l’ingresso di un’abitazione dopo che il nipote dell’uomo, un 88enne del luogo, aveva segnalato di non aver più sue notizie dallo scorso lunedì. All’interno dell’appartamento, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’anziano. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e i carabinieri, impegnati a svolgere i primi accertamenti. Le prime ipotesi indicano un malore come possibile causa del decesso, ma le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.