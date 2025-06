Rimini, aperti gli scarichi fognari: scatta il divieto di balneazione in dieci tratti di costa

Pioggia intensa e scarichi aperti: torna l’allerta lungo la costa riminese. A causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore, che hanno fatto registrare fino a 20 millimetri di pioggia, si è reso necessario aprire le paratie degli scarichi fognari a mare. Di conseguenza, è stato imposto un divieto temporaneo di balneazione su ben dieci tratti di litorale tra Rimini sud e la costa riminese occidentale.

Il provvedimento resterà in vigore per almeno 18 ore, salvo un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.

Le zone interessate dal divieto

Gli scarichi hanno riversato liquami in mare in corrispondenza dei seguenti punti:

Torre Pedrera (Brancona)

Foce del Marecchia

Rimini (Ausa)

Bellariva (Colonnella 1 e 2)

Rivazzurra (Rodella)

Miramare (Rio Asse)

Cattolica (Foce del Ventena e via Fiume)

A questi si aggiunge Misano Brasile, dove è stato imposto uno stop alla balneazione a causa di valori microbiologici anomali riscontrati in mare: in particolare, è stata rilevata la presenza di cianobatteri, fosforo e della microalga marina Ostreopsis ovata, con parametri oltre i limiti consentiti.

Quando si potrà tornare in acqua?

In assenza di nuove piogge, la balneazione potrà riprendere regolarmente nella giornata di mercoledì 18 giugno, una volta trascorse le 18 ore di interdizione necessarie per permettere il naturale ricambio delle acque. Per Misano Brasile, invece, sono previsti nuovi campionamenti al fine di verificare il rientro dei parametri biologici nella norma.

Aggiornamenti

Le autorità invitano cittadini e turisti a prestare attenzione alla segnaletica lungo i tratti interessati e a seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del mare, disponibili attraverso i canali informativi regionali e comunali.