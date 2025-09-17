Rimini. Approvata in giunta l’istituzione dell’area pedonale Murri da Piazzale Gondar a Viale Siracusa

L’approvazione della delibera, analoga a quelle già approvate in precedenza per i tratti 2, 3 e 8, arriva a seguito della conclusione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana del Parco del Mare Sud – Tratto 6, completati un anno fa e rientra negli atti formali previsti dal codice della strada che prevede che ogni area pedonale sia approvata dalla giunta comunale.

La pedonalizzazione del tratto del Lungomare Murri ha l’obiettivo di formalizzare l’uso dell’area a prevalenza ciclopedonale, uno spazio innovativo dove pedoni e ciclisti trovano spazi dedicati: i pedoni possono utilizzare il deck, mentre le biciclette hanno a disposizione il percorso in grano resina e piastrellato. È previsto nel tratto carrabile il transito esclusivamente per i mezzi autorizzati, con limite di velocità di 20 km/h e bassa percorrenza, un sistema pensato per incentivare la mobilità dolce e la fruizione lenta del lungomare, trasformando radicalmente l’esperienza di residenti e turisti.

Entro settembre la conclusione definitiva del tratto 7

La pedonalizzazione del tratto da Piazzale Gondar a Viale Siracusa sancisce, di fatto, la conclusione dell’intervento del tratto 6 e segna un ulteriore passo avanti nel grande progetto del Parco del Mare. Parallelamente, procede il completamento del tratto 7 (da viale Siracusa ai giardini Artemisia Gentileschi, tra Marebello e Rivazzurra), ormai alle ultimissime battute.

Nella primavera e nell’estate scorsa sono stati conclusi i lavori sulla porzione sud del tratto, dal bagno 115 al 120 e anche nella parte a nord, lato via Siracusa (tra i bagni 100 e 103/4), comprensiva della nuova area giochi all’altezza del bagno 102/103. Restano da completare in queste settimane soltanto gli ultimi dettagli e entro il mese di settembre l’intero tratto 7, circa un chilometro di lungomare, dal bagno 100 al 120, sarà definitivamente concluso.

Comune di Rimini