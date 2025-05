Rimini. Approvati in Giunta una serie di interventi di manutenzione a impianti sportivi. Interessati il centro sportivo di Rivabella, l’ex Waldorf e Casa del volley

Nella seduta di ieri la Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del documento di indirizzo della progettazione relativo ad una serie di interventi diffusi di manutenzione straordinaria agli impianti sportivi cittadini per un investimento complessivo di circa 100mila euro.

In programma in particolare lavori che interessano il centro sportivo di Rivabella (con il rifacimento di alcuni impianti e manutenzione dell’illuminazione), la casa del volley di via Bidente (con l’adeguamento della copertura) e al centro sportivo ex Waldorf (per il rifacimento della pavimentazione antistante gli spogliatoi). Le opere individuate sulla base delle priorità individuate dagli uffici, saranno progettate e realizzate da Anthea nei prossimi tre mesi.

Comune di Rimini