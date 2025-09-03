Rimini. Approvato il progetto per la demolizione dei fabbricati abusivi in via San Lorenzo in Correggiano

L’intervento prevede una spesa complessiva di 143 mila euro per le operazioni di abbattimento e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Le strutture da demolire sono state acquisite al patrimonio comunale in applicazione dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, essendo state realizzate in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. L’amministrazione comunale procederà quindi all’esecuzione coattiva degli interventi di demolizione per eliminare definitivamente le costruzioni illegali presenti nell’area.

L’Ufficio Controlli Edilizi si occuperà del recupero integrale delle somme sostenute dal Comune, addebitando ai soggetti responsabili degli abusi edilizi tutti i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione dell’intervento. All’approvazione del progetto per la demolizione dei fabbricati abusivi, avvenuta ieri, farà seguito il progetto esecutivo e affidamento lavori. Si prevede di concludere intervento di demolizione entro fine 2025

L’area di via San Lorenzo in Correggiano e i sovrastanti manufatti abusivi in demolizione sono stati acquisiti al patrimonio comunale per effetto della mancata ottemperanza a ordinanze di demolizione dell’Ufficio Controlli Edilizi (D.P.R. n. 380/2001). Le ordinanze di demolizione sono degli anni 2015 e 2018. L’immissione in possesso da parte del Comune di Rimini (Settore Patrimonio) è avvenuta nel febbraio 2024 a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Rimini.

Comune di Rimini