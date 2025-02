Rimini. Approvato nuovo programma di interventi per l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione diffusi sul territorio

Si amplia il piano di potenziamento della pubblica illuminazione del Comune di Rimini. Nell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per il secondo intervento previsto dal programma di implementazione dell’illuminazione pubblica, per un investimento in capo all’Amministrazione comunale di 250 mila euro.

Questo secondo intervento prevede una serie di azione diffuse sull’intero territorio comunale, che va ad integrarsi con il piano di manutenzioni ordinarie già previste e che ha come obiettivo quello di adeguare gli impianti di illuminazione esistenti a più elevati standard funzionali e di sostituire gli apparecchi obsoleti con nuovi a led per ridurre i consumi energetici, migliorare la qualità della luce e dove necessario ridurre dell’inquinamento luminoso. Oltre all’illuminazione, il piano di manutenzioni straordinarie prevede anche la sostituzione di alcuni impianto semaforici più datati, allo scopo di migliorare l’affidabilità. Gli interventi, affidati ad Anthea, saranno localizzati sulla base delle priorità raccolte e analizzate dai tecnici.

“Procediamo gradualmente ma in maniera diffusa nel potenziamento della pubblica illuminazione sull’intero territorio – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – con l’obiettivo di migliorare le performance illuminotecniche e di risparmio energetico della rete cittadina. Solo pochi giorni fa abbiamo approvato il progetto che interessa i viali delle Regine, prima ancora quello che riguarda le aree a monete della statale 16. Una serie di azioni pensate per migliorare la qualità urbana, tanto nei contesti turistici e residenziali, quanto nelle aree più decentrate”.

Comune di Rimini