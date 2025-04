Rimini apre i magazzini: in asta bici, gadget tech e oggetti stravaganti

Una tenda da campeggio, un passeggino, caschi, macchine fotografiche, perfino un cappello da alpino. A prima vista potrebbe sembrare l’inventario di un mercatino dell’usato o di un vecchio baule dimenticato, e invece è l’elenco dei circa 90 oggetti che il Comune di Rimini metterà all’asta sabato 10 maggio, a partire dalle 8:30, presso il magazzino comunale di via della Lontra 46 (zona Grotta Rossa).

L’iniziativa, che torna a grande richiesta, è un’occasione unica per chi ama le occasioni curiose e sostenibili. Tra le chicche in vendita ci sono biciclette di ogni tipo, monopattini elettrici, set per batteria, cuffiette, caschi, articoli sportivi, e oggetti inaspettati che sembrano raccontare una storia.

Tutti i beni sono stati ritrovati sul territorio e mai reclamati. Ora, come previsto dalla normativa, verranno alienati tramite asta pubblica. Si parte da un prezzo base, con rilanci minimi da 5 euro: basta presentarsi col documento d’identità e contanti alla mano. L’aggiudicazione è immediata e vale anche il ritiro sul momento.

Per i più curiosi, è possibile visionare in anteprima i beni e conoscere i prezzi di partenza giovedì 8 maggio, dalle 9 alle 17:30, sempre al magazzino comunale.

Il ricavato della vendita sarà interamente destinato a finalità sociali, rendendo ogni acquisto non solo una buona occasione, ma anche un piccolo gesto di solidarietà.