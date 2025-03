Rimini, apre la stagione di RiminiWellness OFF, spazio a tutte le realtà interessate

Torna anche quest’anno RiminiWellness OFF, l’evento che trasforma Rimini e la sua Riviera nel cuore pulsante della promozione del benessere e degli stili di vita sani. Le adesioni per la manifestazione, che si svolgerà dal 29 maggio al 1 giugno 2025, sono ora ufficialmente aperte. La proposta si affianca alla 19ª edizione di RiminiWellness, evento internazionale dedicato al fitness, sport, benessere e nutrizione, organizzato da Italian Exhibition Group.

RiminiWellness OFF è un’opportunità unica per le aziende, le associazioni e le istituzioni di ogni tipo che desiderano contribuire alla diffusione della cultura del benessere. Grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini, l’iniziativa estende l’esperienza del wellness oltre i confini della fiera, trasformando l’intero territorio in un palcoscenico per attività di fitness, nutrizione, medicina preventiva e benessere mentale.

Come partecipare:

L’adesione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le realtà interessate a promuovere il benessere, da aziende a istituzioni, fino a organizzazioni del settore. Per partecipare, basta compilare il modulo di adesione disponibile. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) del territorio avranno anche l’opportunità di incontrare il team organizzativo giovedì 27 marzo alle 18:00, presso Villa Maria Rimini (viale Giacomo Matteotti 24).

Gli organizzatori invitano chiunque voglia maggiori informazioni a scrivere all’indirizzo rwoff@wellnessculturelab.com.

Un’esperienza di benessere diffuso:

RiminiWellness OFF si conferma come un’esperienza dinamica e coinvolgente, con oltre 240 appuntamenti nel 2024, che si svolgeranno in tutta la città, dai parchi cittadini alla spiaggia. Il Wellness Park al Parco del Mare e la suggestiva Piazza sull’Acqua presso il Ponte di Tiberio saranno solo alcune delle location che ospiteranno attività pensate per ogni età e livello di preparazione. Un’iniziativa che mira a consolidare il ruolo di Rimini come capitale del benessere, un luogo di incontro dove il wellness è accessibile e partecipato a livello nazionale e internazionale.

Con RiminiWellness OFF, la manifestazione conferma il suo impegno a rafforzare il legame con la comunità locale e il territorio, coinvolgendo un pubblico trasversale che va dai bambini agli adulti, dai neofiti agli atleti professionisti. Un’occasione da non perdere per chi vuole avvicinarsi al mondo del benessere e vivere in prima persona i benefici di uno stile di vita attivo.