Rimini, archiviato il Ferragosto il cartellone estivo prosegue con eventi culturali, musicali e inclusivi

Archiviato il Ferragosto, la città di Rimini continua a offrire un ricco programma di eventi estivi, spaziando dalla musica alla cultura, dall’intrattenimento alla solidarietà. Il calendario, promosso dal Comune di Rimini, propone appuntamenti per tutti i gusti e le età, confermando la città come una delle mete più vivaci della Riviera Romagnola.

Cultura e spettacolo al Teatro Galli e alla Corte degli Agostiniani

Il Teatro Amintore Galli ospiterà il 20 e 21 agosto lo spettacolo “Lo specchio di Dioniso”, un incontro tra madrigali rinascimentali di Luzzasco Luzzaschi e composizioni contemporanee di Ambrosini, Caprioli e Sammarchi. L’esibizione sarà preceduta il 20 agosto alle ore 19 dalla presentazione di Guido Barbieri, nell’ambito della rassegna “Parole per la musica”.

Alla Corte degli Agostiniani, il 19 agosto sarà proiettato il film “The Elephant Man”, un classico del cinema che arricchisce la rassegna “Agostiniani Estate”, offrendo una serata di cinema sotto le stelle.

Musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini

Proseguono gli appuntamenti con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini. Il 19 agosto, Sergio Casabianca e Le Gocce presenteranno lo spettacolo “Tutto è cominciato così!?”, un tributo ai grandi nomi della musica italiana. Il 24 agosto, sarà la volta di Lucchettino, con caricature e sketch clowneschi in collaborazione con Città Visibili. Il 26 agosto, l’operetta sarà protagonista con “Magia d’operetta”.

Musica dal vivo all’Area Eventi Settebello

L’Area Eventi Settebello offre un ricco programma musicale:

19 agosto : concerto dedicato a Bob Dylan con Lorenzo Semprini & The False Prophets.

20 agosto : esibizione della 7band con warm-up a cura di Velluto.

21 agosto : concerto del Mosaic Jazz Collective, in collaborazione con Rimini Jazz Club.

22 agosto : conferenza “Dire l’indicibile: Arte e simbologia nel Buddismo Tibetano e Himalayano” al Circolo Ermeneutico.

23 agosto : spettacolo “Gaber dove sei?”.

24 agosto : evento “Slego (Not) Slego” con letture e musica, seguito dalla presentazione in anteprima nazionale del progetto Ambient 2.0 di AGA – Alessandro Antolini e Cristina Giannini, accompagnata da un dj set.

26 agosto: Game Night di giochi da tavolo all’aperto con The Rainbow Players-APS.

Eventi inclusivi alla Spiaggia Libera Tutti e al Bagno 150

La Spiaggia Libera Tutti, situata in Piazzale Boscovich, propone attività speciali per tutti. Il 19 agosto, si terrà “Guitar 100/Accordi di Pace”, un concerto con 100 musicisti che si esibiranno sulla sabbia per chiedere la pace, in collaborazione con la Diocesi di Rimini. Il 22 agosto, sarà presentata in anteprima la mostra “Un tesoro in vasi di creta – Ermanno ‘lo storpio’ chiamato a guardare in alto”, che sarà visitabile al Meeting di Rimini. Sempre il 22 agosto, l’iniziativa “Mare per tutti” offrirà l’opportunità di scoprire il mare senza barriere con il Parasailing Inclusivo, in collaborazione con Amici di Gigi & Club Nautico.

Al Bagno 150 di Miramare, il 20 agosto si terrà “Il mercato del mare”, un evento che trasformerà la spiaggia in un palcoscenico gastronomico con degustazioni, showcooking, incontri con produttori e laboratori sensoriali, offrendo un’esperienza unica ai partecipanti.

Rimini 80: omaggio a Pier Vittorio Tondelli

In occasione dei 40 anni dall’uscita del romanzo “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha organizzato la rassegna “Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025?”. Gli eventi, che si svolgeranno alla Corte degli Agostiniani, includono la proiezione del film “The Elephant Man” il 19 agosto, inserito nella rassegna di cinema estivo Agostiniani Estate, e altre iniziative culturali che celebrano lo scrittore e la sua opera.