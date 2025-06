Rimini: arrestati due uomini colti in flagranza durante un furto in un residence a Rivazzurra

Nella notte di oggi, tra il 26 e il 27 giugno 2025, la Polizia di Stato di Rimini è intervenuta rapidamente presso un residence situato nella zona di Rivazzurra, dove due uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di commettere un furto.

I due individui, dopo aver forzato la porta d’ingresso della struttura, stavano cercando di sottrarre denaro dalle macchinette self-service all’interno del residence. L’intervento delle forze dell’ordine è stato possibile grazie a una tempestiva segnalazione giunta al numero di emergenza, supportata dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare e bloccare i sospetti direttamente sul posto.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in possesso dei due arrestati un coltello multiuso, una forbice per potatura spezzata – con una parte ancora incastrata nel distributore automatico – un contenitore portamonete e circa 100 euro in monete di vario taglio.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per la giornata odierna.

Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità dei soggetti in altri episodi simili avvenuti con modalità analoghe nella zona. Inoltre, i due saranno destinatari di un foglio di via obbligatorio, in quanto non residenti nella provincia di Rimini.