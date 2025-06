Rimini – arrestato dalla Polizia di Stato uno straniero che manometteva la cassetta di uscita delle banconote del bancomat

Nel corso di un’operazione di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità straniera, colto in flagranza di reato mentre manometteva uno sportello bancomat situato in pieno centro storico.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico allertata dalla segnalazione al 112 NUE del responsabile bancario che, tramite la visualizzazione delle telecamere scorgeva delle anomalie, ha eseguito un controllo. Gli agenti hanno sorpreso il soggetto – un trentenne con precedenti – che inseriva un frontalino in alluminio all’interno della macchinetta, così da bloccare l’erogazione delle banconote in uscita dallo sportello bancomat.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha tentato una breve fuga, prontamente interrotta grazie all’immediata reazione degli agenti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato anche in possesso di un cacciavite.

Dai successivi accertamenti si riscontrava la tecnica fraudolenta utilizzata, tramite la creazione di una barriera di metallo che, al ritiro delle banconote, ne impedirne la fuoriuscita. Successivamente lo stesso, asportando la suddetta placca, entrava in possesso dei contanti che non erano stati erogati alle persone che avevano effettuato il tentativo di prelievo.

Il soggetto è stato arrestato per furto pluriaggravato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Questura, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.