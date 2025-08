Rimini, arrestato il ladro seriale che colpiva hotel e negozi tra Miramare e Rivazzurra

Per mesi aveva seminato il panico tra albergatori, ristoratori e commercianti della zona sud di Rimini. Ora, dopo una lunga indagine, la sua attività è stata interrotta dai carabinieri: un uomo di 41 anni, italiano, è stato arrestato e trasferito nel carcere cittadino, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il blitz è scattato al termine di un’approfondita operazione investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era considerato il principale indiziato di una lunga serie di furti aggravati commessi tra il 2024 e il 2025, con un modus operandi che aveva messo in allarme l’intero comparto commerciale delle frazioni di Miramare e Rivazzurra.

Le prove raccolte contro di lui sono ritenute solide. Nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in tutta l’Emilia-Romagna, avrebbe continuato a colpire indisturbato, aggirando i controlli e lasciando dietro di sé una scia di denunce.

L’arresto, eseguito in queste ore, è stato accompagnato dal trasferimento immediato presso la Casa Circondariale di Rimini. L’uomo resta ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità in altri episodi analoghi registrati nella zona.