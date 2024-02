Rimini. Arrestato palpeggiatore seriale, incastrato dalle telecamere del bus di Start Romagna

Un senegalese di 61 anni è stato arrestato questa mattina dalla Squadra Mobile di Rimini per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 16 anni. L’uomo è stato ritenuto un palpeggiatore seriale, con altri due episodi simili avvenuti in passato sempre a Rimini. L’ultimo episodio è avvenuto il 17 gennaio di quest’anno, quando l’uomo ha seguito la ragazza su un bus e l’ha palpeggiata mentre cercava di baciarla a forza. La madre della ragazzina ha denunciato l’accaduto e grazie alle telecamere installate sul bus di Start Romagna è stato possibile identificare l’uomo. Il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare in carcere e la richiesta è stata accettata. L’uomo si trova ora nel carcere dei Casetti.