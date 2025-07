Rimini, arrestato straniero in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 luglio, intorno alle ore 2:00, un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio. L’intervento è avvenuto durante un controllo sul lungomare di Viserba, nell’ambito dei servizi di prevenzione e sicurezza del territorio.

Gli agenti, impegnati nel controllo di alcuni cittadini stranieri, hanno notato un atteggiamento poco collaborativo da parte di uno di loro, che ha esibito una carta d’identità spagnola rilasciata dalle autorità competenti, ma la cui autenticità ha subito destato sospetti.

A seguito dell’accompagnamento in Questura e di approfonditi accertamenti tecnici effettuati da personale specializzato, è stata accertata la contraffazione del documento. Per questo motivo, lo straniero è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

La Questura di Rimini ricorda che «nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza».