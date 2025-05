Rimini. Arrestato un uomo per tentato furto in un panificio del quartiere Flaminio

Un uomo di 35 anni è stato fermato e arrestato giovedì 8 maggio a Rimini, alle prime ore del pomeriggio, durante un tentativo di furto in un panificio del quartiere Flaminio. Secondo quanto riferito, l’individuo aveva forzato una finestra dell’attività, cercando di entrare all’interno del negozio. La sua operazione è stata però interrotta all’improvviso da una pattuglia dei Carabinieri, che ha colto in flagranza il sospetto mentre tentava di penetrare nel locale.

I militari, intervenuti prontamente, hanno fermato l’uomo e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Dopo essere stato condotto in caserma, è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione. Questa mattina, venerdì 9 maggio, è stato presentato davanti al giudice per il processo per direttissima.