Rimini. Arriva il Sigep, il Mamì raddoppia la sua programmazione

Tre serate extra per venire incontro al boom di richieste in occasione della più importante fiera mondiale dedicata al gelato

In occasione del Sigep, l’appuntamento di riferimento mondiale per il foodservice in programma a Rimini dal 18 al 22 gennaio 2025, il Mamì Bistrot di Rivabella raddoppia la sua programmazione.

I celebri show-dinner in salsa parigina si svolgeranno, infatti, venerdì 17, sabato 18, domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 gennaio.

I live-show del Mamì (Les Folies) saranno, come da tradizione, un fedele omaggio al mondo del cabaret e del teatro di rivista francese. Interpretati solo da ballerine professioniste (Le Cocotte), gli spettacoli ripropongono le atmosfere seducenti della Belle Epoque, abbinando le gioiose coreografie della Ville Lumière ai piaceri del buon cibo e del buon bere.