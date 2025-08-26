Rimini, arrivati i primi 9 Marescialli Allievi della Guardia di Finanza per il tirocinio operativo

Sono approdati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini i primi nove Marescialli Allievi che inizieranno il loro tirocinio pratico nell’ambito del 15° corso di qualificazione operativa. I giovani futuri Ispettori provengono dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e frequentano il 94° corso “Dodecanneso II”, attualmente al terzo anno di studi.

Una seconda aliquota è attesa nella seconda metà di settembre, completando così il percorso di addestramento sul campo previsto dal programma. Le attività formative dureranno tre settimane intense, durante le quali i Marescialli Allievi affiancheranno gli Ispettori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini, prendendo parte come osservatori alle operazioni di contrasto a evasione ed elusione fiscale, frodi, illeciti sulla spesa pubblica e criminalità economico-finanziaria.

Un’esperienza diretta, finalizzata a trasmettere ai futuri Ispettori i “segreti del mestiere”, frutto dell’esperienza maturata dagli operatori sul territorio.

Ad accoglierli è stato il Comandante Provinciale, Colonnello t.S.T. Alessandro Coscarelli, che dopo i saluti ufficiali ha rivolto loro parole cariche di motivazione:

“Queste settimane – ha sottolineato il Col. Coscarelli – saranno per voi un’occasione unica per vivere sul campo la realtà operativa del Corpo, al fianco di colleghi esperti. Vi auguro di trarne il massimo insegnamento per diventare Ispettori capaci, preparati e consapevoli del ruolo che andrete a ricoprire.”

Secondo quanto riferito dal Comando Provinciale, questo tirocinio rappresenta una tappa cruciale nel percorso di formazione dei Marescialli Allievi, chiamati a confrontarsi con le complesse dinamiche della sicurezza economico-finanziaria sul territorio.