Rimini. Aspettando gli eventi della Befana

Dopo il grande successo della serata principale del Capodanno più lungo del mondo, sono in programma una serie di eventi per tutta la prima parte dell’anno, come l’Opera Romantica di Giacomo Puccini al Teatro Galli e diverse attrazioni natalizie come l’Ice Village, visite guidate e l’attesa degli eventi della Befana.

Il nuovo anno è iniziato con l’opera lirica “Tosca” di Giacomo Puccini al Teatro Galli, che sarà replicata il 2 e il 4 gennaio alle ore 20.30. Il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli e un cast di qualità superiore, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta dal M° concertatore Massimo Taddia e per la regia di Riccardo Canessa, si esibiranno nelle rappresentazioni.

Fino al 7 gennaio sarà possibile immergersi nell’atmosfera del Natale visitando villaggi natalizi, pattinando sulla pista di ghiaccio, esplorando mercatini e ammirando il presepe di sabbia a Marina Centro e Torre Pedrera. Inoltre, verrà presentato un collettivo di land-art chiamato “L’altra stagione” sulla spiaggia di Marina Centro. Sono in programma anche diverse iniziative dedicate ai bambini, come proiezioni di film d’animazione, spettacoli, laboratori creativi e una visita speciale al Fellini Museum intitolata “Il circo di Federico”. Gli spettacoli con acrobati e giocolieri dell’Happy Circus si svolgeranno ogni giorno. Inoltre, ci saranno tombole e iniziative popolari come quella della Pasquella con i cantori delle tradizioni, che si terrà il 7 gennaio.

Saranno inoltre organizzate mostre e visite guidate, tra cui la visita gratuita alle sale antiche della Biblioteca Gambalunga, visite ai Musei Comunali che includono il Teatro Galli, il Fellini Museum e la Domus del Chirurgo. Sarà possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto del Teatro Galli venerdì 6 e domenica 7 gennaio. Inoltre, si potranno esplorare il Borgo San Giuliano, i luoghi che Federico Fellini frequentava e quelli ricreati nei suoi film, così come la città romana di Ariminum.

Per la giornata dell’Epifania, ci saranno numerose iniziative, tra cui una Parata musicale itinerante internazionale intitolata “In Viaggio con i Re Magi”, che invaderà le strade del centro storico con un corteo in costume accompagnato da musica, balli e canti tradizionali per festeggiare l’arrivo dei Re Magi dall’Oriente e coinvolgere tutti in un momento di festa.

La Befana arriverà a Rimini dal mare a bordo di strane scope motorizzate, tra cui flyboard e moto d’acqua, fermandosi sia al porto che alla spiaggia del Bagno 65 a Torre Pedrera, accanto ai presepi di sabbia, per portare dolcetti ai bambini. Come consuetudine, la mattina del 6 gennaio la Befana arriverà correndo nel Borgo San Giuliano per una nuova edizione della Befana Borgo Run, una divertente revisione della tradizionale Befana che promuove un po’ di attività fisica da condividere in famiglia, con finalità benefiche.

Il Capodanno più lungo del mondo si concluderà con il Gran Concerto dell’Epifania del 7 gennaio al Teatro Galli, eseguito dalla Banda Città di Rimini. Inoltre, i bambini delle scuole elementari, chiamati i “demolitori”, avranno il divertimento di distruggere il presepe di sabbia di Marina Centro al termine delle festività.